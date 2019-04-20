Конфликт между светскими львицами набирает обороты. Ксения Собчак
и Анастасия Волочкова встретятся лицом к лицу в программе Андрея Малахова.
Конфликт между светскими львицами набирает обороты. Ксения Собчак
и Анастасия Волочкова встретятся лицом к лицу в программе Андрея Малахова.
Балерина вызвала "заклятую подругу" на словесную дуэль. Анастасия
Волочкова требует от телеведущей извинений. Ксения Собчак оскорбила ее и должна
за это поплатиться. Танцовщица добавила, что
подготовилась к поединку: вооружилась зубодробительной правдой и фирменными шпагатами.
"Я обращаюсь к вам, Ксения
Собчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы
думали, я стерплю, но нет, нет и нет!" – заявила танцовщица.
Ксения Собчак смело ответила
на вызов соперницы. Телеведущая уверена в победе, ведь скрывать ей нечего. Она
уверена, что правда будет на ее стороне.
"Госпожа Волочкова, я рада,
что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности не
совпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, Анастасия
Юрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже", -
заявила Ксения Собчак.
Заклятые подруги
схлестнуться в эфире программы "Привет, Андрей!" 20 апреля в 17:30 на телеканале "Россия
1". Андрей Малахов в личном Instagram обещал захватывающее зрелище.
Напомним, конфликт Ксении
Собчак и Анастасии Волочковой начался много лет назад. Телеведущая заподозрила
возлюбленного в связи с балериной. В итоге ее отношения распались, Собчак
обвинила в этом Волочкову.
Несколько месяцев назад поклонникам
показалось, что многолетний конфликт звезд остался в прошлом. согласилась принять участие в программе телеведущей и даже пригласила
ее домой. Однако после визита соперницы балерина заявила, что Ксения Собчак обманом
проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры. Сама
Ксения заявляла, о том, что заранее знала обо всем,
что происходило на съемках.