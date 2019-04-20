Конфликт между светскими львицами набирает обороты. Ксения Собчак и Анастасия Волочкова встретятся лицом к лицу в программе Андрея Малахова.

Конфликт между светскими львицами набирает обороты. Ксения Собчаки Анастасия Волочкова встретятся лицом к лицу в программе Андрея Малахова.Балерина вызвала "заклятую подругу" на словесную дуэль. АнастасияВолочкова требует от телеведущей извинений. Ксения Собчак оскорбила ее и должназа это поплатиться. Танцовщица добавила, чтоподготовилась к поединку: вооружилась зубодробительной правдой и фирменными шпагатами."Я обращаюсь к вам, КсенияСобчак. Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Выдумали, я стерплю, но нет, нет и нет!" – заявила танцовщица.Ксения Собчак смело ответилана вызов соперницы. Телеведущая уверена в победе, ведь скрывать ей нечего. Онауверена, что правда будет на ее стороне."Госпожа Волочкова, я рада,что вы набрались смелости и решили выяснить наши отношения. Да, мои ценности несовпадают с вашими. И да, я не люблю пошлости. В отличие от вас, АнастасияЮрьевна я ни перед кем не встану на колени. Ну, и не сяду на шпагат тоже", -заявила Ксения Собчак.Заклятые подругисхлестнуться в эфире программы "Привет, Андрей!" 20 апреля в 17:30 на телеканале "Россия1". Андрей Малахов в личном Instagram обещал захватывающее зрелище.Напомним, конфликт КсенииСобчак и Анастасии Волочковой начался много лет назад. Телеведущая заподозрилавозлюбленного в связи с балериной. В итоге ее отношения распались, Собчакобвинила в этом Волочкову.Несколько месяцев назад поклонникампоказалось, что многолетний конфликт звезд остался в прошлом. согласилась принять участие в программе телеведущей и даже пригласилаее домой. Однако после визита соперницы балерина заявила, что Ксения Собчак обманомпроникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры. СамаКсения заявляла, о том, что заранее знала обо всем,что происходило на съемках.