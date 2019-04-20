В Москве к 2024 году полностью обновят подвижной состав трамваев и отремонтируют пути, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на ежегодном параде трамваев в субботу, 20 апреля. В этом году праздник состоялся в честь 120-летия открытия движения первого электрического трамвая в Москве.

В Москве к 2024 году полностью обновят подвижной состав трамваев и отремонтируют пути, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на ежегодном параде трамваев в субботу, 20 апреля. В этом году праздник состоялся в честь 120-летия открытия движения первого электрического трамвая в Москве.Трамвай в столице переживает второе рождение, отметил мэр. По его словам, в городе появляется все больше новых трамваев, реконструируется большое количество путей."Я думаю, что в течение пяти лет все трамвайные пути отремонтируют и они будут менее шумными, а старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде", – сказал Собянин.Он выразил уверенность, что этот вид транспорта с каждым годом будет становиться комфортнее. По словам мэра, все больше москвичей будут отдавать предпочтение трамваю. Градоначальник поблагодарил работников Мосгортранса за их труд и профессионализм.Первый парад трамваев прошел в столице в 2014 году. В 2019-м он начался в старейшем предприятии электрического транспорта Москвы – трамвайном депо имени П.Л. Апакова.От Шаболовки до Чистопрудного бульвара проследовала колонна из 19 современных и старинных вагонов. Парадную колонну возглавил трамвайный поезд в составе моторного вагона Ф ("Фонарный") и прицепного вагона Н ("Нюрнбергский"). Это раритетные модели, их выпускали в начале XX века.Впервые в параде приняли участие две "Татры" Т3 и довоенный прицепной вагон С, который воссоздали на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. После парада все желающие смогли посетить выставку на Чистопрудном бульваре, побывать в салонах старинных трамваев и сфотографироваться.Московский трамвай имеет богатую историю и традиции, его развитие – один из приоритетов городских властей в сфере транспорта. Современная столичная трамвайная сеть – это 418 километров путей и около 800 трамваев.За два последних года город получил 230 трамваев современной модели "Витязь-М". Это машины с пониженным уровнем шума, комфортные для пассажиров, в том числе маломобильных. В этом году Москва закупит еще 100 таких трамваев.Помимо обновления подвижного состава, активно идет ремонт трамвайных путей. С 2010 года в городе реконструировали 220 километров, еще 200 отремонтируют в течение ближайших пяти лет. Кроме того, планируется, что 80% трамваев будут ездить по путям, обособленным от автомобилей.Помимо ремонта уже имеющихся, в городе появляются новые трамвайные пути. Так, в 2017 году было восстановлено движение на площади Тверская Застава. Маршрут №7 соединил основные железнодорожные вокзалы столицы. Каждый день новыми маршрутами пользуются десятки тысяч человек.В будущем трамвайные линии появятся в районах Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Также планируется продлить до МКАД пути вдоль Шоссе Энтузиастов.