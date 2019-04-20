По мнению американских властей, Россия вмешивается в дела многих стран. В частности, глава госдепа США Майк Помпео нашел признаки такого вмешательства в Венесуэле и на Украине.

По мнению американских властей, Россия вмешивается в дела многих стран. В частности, глава госдепа США Майк Помпео нашел признаки такого вмешательства в Венесуэле и на Украине.Отвечая на вопрос, намерен ли Вашингтон обсуждать с Москвой доклад Роберта Мюллера о якобы произошедшем российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, Помпео заявил, что американцы намерены постоянно указывать России на недопустимость таких действий."И мы будем принимать жесткие меры, которые заставят Россию платить большую цену за свои враждебные действия", — подчеркнул он, передает "Интерфакс".Ранее в МИД РФ сообщили, что в обнародованном докладе Мюллера нет ни единого доказательства того, что Москва вмешивалась в 2016 году в президентские выборы в США.