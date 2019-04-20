В Москве перед самым началом еврейского праздника Песах неизвестные подожгли иешиву – академию иудаики Торат Хаим в Кратове. Злоумышленники запалили склад, на котором хранилось кошерное мясо. Кроме того, они намалевали на входной двери иешивы свастику.

В Москве перед самым началом еврейского праздника Песах неизвестные подожгли иешиву – академию иудаики "Торат Хаим" в Кратове. Злоумышленники запалили склад, на котором хранилось кошерное мясо. Кроме того, они намалевали на входной двери иешивы свастику. В это время в крупнейшем в России еврейском учебном заведении было 60 студентов, раввинов и гости, которые пришли на ритуальную трапезу.Пресс-секретарь Главного раввина Москвы Ольга Есаулова назвала поджог в праздник возмутительным. Она выразила надежду, что правоохранители найдут злоуышленников, сообщает "Интерфакс".Академия иудаики иешива "Торат Хаим" возникла в 1989 году усилиями учредительного совета раввинов Швейцарии во главе с раввином Моше Соловейчиком.В Москве 19 апреля неизвестные также подожгли храм и здание воскресной школы.А в ночь на 18 июня в Израиле на севере Кинерета подожгли церковь Умножения хлебов и рыб. Это — один из символов Святой Земли.