Звезда шоу Давай поженимся! ответила на слухи о недовольстве среди сотрудников Первого канала. Роза Сябитова отметила, что работникам главной кнопки страны жаловаться не на что.

Звезда шоу "Давай поженимся!" ответила на слухи о недовольствесреди сотрудников Первого канала. Роза Сябитова отметила, что работникам "главнойкнопки страны" жаловаться не на что.По словам телеведущей, ее коллеги должны быть счастливы ужеот самого факта работы на федеральном канале. По словам Розы Сябитовой, слухи отом, что сотрудники недовольны невысокими гонорарами лживы."Сотрудники "Первого канала" вообще не должны никакихзабастовок устраивать. Это как попасть к небожителям. И потом небожителямговорить: "Что-то вы мне мало платите". Скажи спасибо, что тебя вообще взяли,сделали тебя небожителем. Только люди с ограниченными умственными способностямимогут эту историю делать. Это касается любого подразделения", – цитируетРозу Сябитову .Напомним, ранее в Сети распространялась информация о том,что сотрудники"главной кнопки страны"готовы устроить бунт. Якобы работники Первогоканала недовольны тем, что приглашенные звездные гости на ток-шоу получаюткругленькие суммы, в то время как они довольствуются небольшими зарплатами.Сообщалось также, что в разгар скандала экс-супруге Армена Джигарханяна ВиталинеЦымбалюк-Романовской якобы заплатили за появление в программеПервого канала 15 миллионов. Актриса Мария Шукшина рассказывала в соцсетях, чтоее дочери Анне за интервью на "Пусть говорят" перевели четыре миллиона рублей. Официальноэта информация подтверждена не была.