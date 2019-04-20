В киевскую полицию поступил звонок о том, что в телестудию, куда прибыл президент Украины Петр Порошенко, находится человек, который может совершить теракт.

Телестудию, куда прибыл президент Украины Петр Порошенко для проведения дебатов, заминировали.Телеведущая Мирослава Барчук сообщила, что в полицию поступил звонок о том, что в студии находится человек, который может совершить теракт. Она предложила всем присутствующим покинуть зал. По ее словам, это "могло быть покушение на президента". В зале находились несколько десятков человек.В этот момент в студию вошел Порошенко, передает ТАСС. Телеведущая спросила его — останется он или уйдет. "Я принимаю решение остаться", — сказал Порошенко.Владимир Зеленский в студию не приехал, как и обещал. Поэтому действующий украинский президент продолжил "монодебаты" без своего оппонента. Он сообщил, что вечером у него важный телефонный разговор — с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео. "Он должен состояться в 22:10", — сказал Порошенко.Ранее кандидаты в президенты провели часовые предвыборные дебаты на стадионе "Олимпийский".