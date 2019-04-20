В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ Торонто Мэйпл Лифс на выезде обыграл Бостон Брюинз со счетом 2:1. Российский защитник гостевой команды Никита Зайцев провел на льду 23 минуты и не отметился результативными действиями.

В пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Торонто Мэйпл Лифс" на выезде обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 2:1. Российский защитник гостевой команды Никита Зайцев провел на льду 23 минуты и не отметился результативными действиями.У победителей встречи голами отметились Остон Мэттьюс (52-я минута) и Каспери Капанен (54), который также записал на свой счет результативную передачу, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Давид Крейчи (60).Первые четыре игры завершились двумя победами "Торонто" (4:1, 3:2) и двумя викториями "Бостона" (4:1, 6:4). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Мэйпл Лифс". Следующий матч противостояния состоится 21 апреля и пройдет на льду "Скоушабэнк Арены" в Торонто.