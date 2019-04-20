Туристам с положительной визовой историей будет проще получать многократные шенгенские визы. Срок действия виз будет поэтапно увеличиваться с года до пяти. Также удваивается срок подачи заявки на визу – с трех до шести месяцев до поездки.

Туристам с "положительной визовой историей" будет проще получать многократные шенгенские визы. Срок действия виз будет поэтапно увеличиваться с года до пяти. Также удваивается срок подачи заявки на визу – с трех до шести месяцев до поездки. При этом некоторые консульства будут принимать заявку в электронном виде. Еще одно нововведение: с 2019 года виза для несовершеннолетних может стать полностью бесплатной.Новые правила должен сначала утвердить Совет ЕС. Через шесть месяцев изменения вступят в визовый кодекс ЕС, передает РИА Новости.Стоимость визы будет повышена с 60 до 80 евро, однако это не коснется россиян. Они по-прежнему будут платить 35 евро – сумму, установленную соглашением об упрощении визового режима между ЕС, Россией, Арменией, Азербайджаном и рядом других стран.Повышение сбора позволит увеличить численность консульского персонала, ответственного за безопасность, а также закупить новое компьютерное оборудование и программное обеспечение.