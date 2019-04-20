Священный Синод Русской православной церкви единогласно одобрил предложение автономной Финляндской православной церкви о канонизации преподобного Иоанна Валаамского и святого Иоанна из Иломантси. До сих пор у ФЦП не было своих канонизированных святых.

У Финляндской православной церкви появились первые канонизированные святые – преподобный Иоанн Валаамский и святой Иоанн из Иломантси. Предложение автономной ФПЦ единогласно одобрил Священный Синод Русской православной церкви.До сих пор у Финляндской православной церкви не было своих канонизированных святых. Канонизация состоялась накануне Пасхи, которую эта церковь отмечает 21 апреля.Представитель церкви, диакон Владимир Сократилин рассказал РИА Новости, что финских святых начали искать в 2016 году. Выбрали восемь потенциальных кандидатов на канонизацию, из которых в итоге осталось два имени. Для канонизации необходимы два условия — человек должен погибнуть за веру и совершать чудеса. Также он должен пользоваться уважением и почетом у верующих.Мученик Иоанн из Иломантси — известен как распространитель православия в Финляндии. Это что вызывало гнев финских националистов. Был расстрелян в 1918 году. Преподобный Иоанн Валаамский после революции 1917 года оказался в Финляндии в Ново-Валаамском монастыре и стал значимой духовной фигурой.