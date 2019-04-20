Супруг Аллы Пугачевой опубликовал очень милое видео. Максим Галкин показал, как его пятилетние двойняшки радуются маминому концерту.

Супруг Аллы Пугачевой опубликовал очень милое видео. Максим Галкинпоказал, как его пятилетние двойняшки радуются маминому концерту.В личном Instagram артист написал, что его дети Лиза и Гарриочень переживали и волновались. Малыши впервые были на большом выступлении Аллы Пугачевой.Также он выложилвидеонарезку с наследниками в главной роли. Дети с нетерпением ждали концерта родительницы."У мамы последний концерт —и все. Мама будет свободна", – говорит на видео Гарри Галкин. "А что же онабудет делать?" – спрашивает у него отец. "Как что? С нами играть!" – заявилнаследник Аллы Пугачевой. Судя по всему, он против продолжения маминой карьеры.Напомним, в минувшую среду,17 апреля, в Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт Примадонны. Когда артистка исполняла легендарную песню "Женщина, которая поет" на сценувышли ее дети, внуки и муж .Отметим, что еще во время репетиций юбилея Алла Пугачева рассказывала, что именно ради двойняшек решилавпервые за 10 лет выйти на сцену. Малыши еще не видели ее сольной программы."Моя главная мотивация, чтодети") в первый раз придут на концерт и будут смотреть. Вот о чем я думала! Имже со всех сторон говорят, что их мама – великая певица, а певицу-то они еще невидели. Вживую, по-настоящему. Только старые записи. Но я не хочу оставаться вих памяти только в записях – как певица, о которой им только говорили", -рассказывала супруга в интервью.