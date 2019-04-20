Запрет на экспорт на Украину российской нефти, нефтепродуктов и угля вступает в силу 1 июня 2019 года. В данном случае это такое политическое решение, которое в зависимости от взаимоотношения двух стран, может быть применено, а может и нет, - отметил эксперт по энергетике Валентин Землянский.

"Запрет на экспорт на Украину российской нефти, нефтепродуктов и угля вступает в силу 1 июня 2019 года. В данном случае это такое политическое решение, которое в зависимости от взаимоотношения двух стран, может быть применено, а может и нет", — отметил украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" он пояснил, что "для украинского потребителя эти новости неприятные, потому что неизбежен рост цен"."Источники дизельного топлива и сжиженного газа найти можно, правда, это будет дороже, — считает эксперт. — Самое важное в этих решениях заключается в том, что вводится запрет и на уголь, на котором работает вся машиностроительная промышленность Украины. Это, на мой взгляд, привет Ринату Ахметову".Для Петра Порошенко это тоже мощный удар: ущерб Киеву наносит сам факт финансовых потерь Ахметова, поддерживающего политику нынешнего киевского режима.18 апреля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об ответных действиях Москвы на введенные Украиной ограничения. В частности, отметил Медведев, устанавливается запрет на экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов. Он также перечислил три основных пункта подписанного постановления, согласно которым в России запрещаются поставки с Украины продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 миллионов долларов.По словам премьера российского правительства, определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня 2019 года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. Медведев уточнил, что в эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты.В случае избрания Владимира Зеленского президентом Украины в стране будет ликвидирована коррупционная формула "Роттердам плюс", заявили в команде Зеленского. "Роттердам плюс" — это схема закупки угля для украинских ТЭС по завышенным ценам. Она появилась вследствие договоренностей действующего президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова. За время действия тарифа "Роттердам плюс" жители Украины переплатили за электричество более полутора миллиардов долларов.