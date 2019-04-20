Египетское Министерство древностей объявило об обнаружении неизвестных ранее захоронений, возраст которых исчисляется тысячами лет.

Одному из захоронений, о которых идет речь, не менее 2000 лет. В нем похоронен некий Туту и его жена. Археологи обнаружили в гробнице две комнаты, стены которых были богато украшены разнообразными рисунками. Также хорошо сохранились мужская и женские мумии, а также более 50 мумифицированных животных, среди которых кошки, собаки, грызуны, ибис. Это одна из наиболее крупных коллекций мумий, которые удавалось обнаружить ученым.Вторая гробница еще старше – ее возраст превышает 4000 лет. В ней похоронен представитель знатного рода – мужчина по имени Куви.Сохранность росписей и внутреннего содержимого могил поразила ученых – все найденные изображения выглядят невероятно яркими, а сами росписи практически не требуют реставрации. Министерство древностей рассчитывает, что все это обеспечит новый приток туристов в страну.