ЧП произошло на 181-м километре трассы Алма-Ата — Ташкент утром в субботу.

МВД Казахстана сообщило об 11 погибших в ДТП в Жамбыльском районе. ЧП произошло на 181-м километре трассы Алма-Ата — Ташкент утром в субботу. Как сообщает ведомство, в 5 часов утра легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у обочины дороги грузовым автомобилем. Объезжавший место аварии пассажирский автобус совершил резкий маневр и опрокинулся. Число пострадавших при аварии — 29, уточняет РИА Новости.Среди пострадавших — граждане Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.Сейчас на месте аварии работают следователи и спасатели. Задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники. Устанавливается вина водителей автотранспортных средств, назначены судебные экспертизы.