Предусмотрены меры оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации

Предусмотрены меры оперативного реагирования на чрезвычайные ситуацииГубернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о введении режима повышенной готовности к природным пожарам, сообщает пресс-служба главы региона.Этот режим будет действовать до 9:00 22 апреля 2019 года. Особое внимание будет уделено территориям Костромы, Галича, Буя, Волгореченска, Кадыйского, Галичского, Буйского, Нерехтского, Сусанинского, Судиславского, Островского, Красносельского и Костромского районов.Режим повышенной готовности предусматривает меры оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанными с поджогами сухой травы и природными пожарами.