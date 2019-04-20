Продавец-кассир одного из магазинов на Русаковской улице осуществила продажу алкогольных напитков 17-летнему подростку...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Красносельскому району задержали 52-летнюю женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что продавец-кассир одного из магазинов на Русаковской улице осуществила продажу алкогольных напитков 17-летнему подростку.Установлено, что ранее подозреваемая уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделением дознания ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60