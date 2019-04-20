В рамках Всероссийской межведомственной операции «Дети России» полицейские и сотрудники МЧС выступили на родительском собрании в Кадетском корпусе.

18 апреля текущего года в Кадетском корпусе имени Д.М. Пожарского в Радужном состоялось общее родительское собрание на тему: «Законопослушание».На встрече с родителями присутствовали сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный и представители противопожарной службы № 66 МЧС России.В рамках Всероссийской межведомственной операции «Дети России», проводимой на территории региона, а также с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, стражи порядка рассказали родителям воспитанников кадетского корпуса о правовых, социальных и медицинских последствиях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе выступления полицейские, опираясь на примеры из практики, проинформировали собравшихся о правонарушениях, часто встречающихся в молодежной среде, и ответственности за них. Также сотрудники полиции ответили на вопросы родителей подростков.В свою очередь сотрудник МЧС ознакомил присутствующих с работой, проводимой с личным составом Кадетского корпуса по пожарной безопасности, а также провел инструктаж по соблюдению пожарной безопасности в пожароопасный период.