XVIII Молодежные Дельфийские игры России стартуют в Ростовской области. Официальная церемония открытия состоится 20 апреля в ДонЭкспоцентре в Ростове-на-Дону. А сегодня участники из разных регионов смогли посетить достопримечательности города и начать репетиции.

XVIII Молодежные Дельфийские игры России стартуют в Ростовской области. Официальная церемония открытия состоится 20 апреля в "ДонЭкспоцентре" в Ростове-на-Дону. А сегодня участники из разных регионов смогли посетить достопримечательности города и начать репетиции.В ходе Игр будут разыграны около 70 комплектов наград. По результатам соревнований будут подведены итоги официального командного первенства среди регионов РФ, которые лягут в основу Дельфийского рейтинга за 2019 год. Кроме того по итогам Игр победители и призеры получат премии за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Максимальный размер премии для коллективов составит до 500 тысяч рублей. Также премии смогут получить участники младше 14 лет.Официальной датой и местом рождения Дельфийских игр считается 582 год до нашей эры, Греция. Вместе с Олимпийскими играми они возродились лишь в начале XX века. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств. Новая эра Дельфийских игр началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.