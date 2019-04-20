Россиянин Юрий Малышев, обвиняемый американскими правоохранительными органами в кибермошенничестве, приговорен в США к 6,5 годам тюрьмы. Соответствующее решение вынес сегодня Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния.

Россиянин Юрий Малышев, обвиняемый американскими правоохранительными органами в кибермошенничестве, приговорен в США к 6,5 годам тюрьмы. Соответствующее решение вынес сегодня Федеральный окружной суд Восточного округа штата Вирджиния. Ущерб от действий подсудимого оценили в 8,8 миллиона долларов.Гражданин России был задержан в Латвии в 2017 году, после чего его экстрадировали в США. В России задержание Малышева расценили как похищение. Находясь уже в американской тюрьме, россиянин согласился признать вину по двум пунктам обвинения: преступный сговор и соучастие в компьютерном взломе. Взамен остальные обвинения с него были сняты."С учетом скидки за хорошее поведение, которая составляет 54 дня в году, срок заключения, соответственно, будет снижен примерно еще на 1 год. Юрий провел в местах лишения свободы на данный момент два года, то есть ему остается еще порядка 3,5 лет", — рассказал ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.