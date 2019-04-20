Злоумышленник, подрабатывая в качестве таксиста, взялся перевезти цветы, но так как сопровождающего лица с ним не было, он их присвоил и скрылся...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении цветов.В полицию поступило заявление от 42-летней предпринимательницы. Женщина сообщила, что неизвестный на Страстном бульваре похитил 200 тюльпанов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого 56-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник, подрабатывая в качестве таксиста, взялся перевезти цветы, но так как сопровождающего лица с ним не было, он их присвоил и скрылся.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60