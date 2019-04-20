В заповеднике Даурский в Забайкалье обнаружены несколько очагов пожара. Туда выехали пожарные. Площадь возгорания пока неизвестна. Ранее 30 домов сгорели в Усть-Ималка Ононского района.

В заповеднике "Даурский" в Забайкалье начался природный пожар.В управлении резервата сообщили "Интерфаксу", что несколько очагов огня обнаружены на юге заповедника. Сейчас туда выехали пожарные. Площадь возгорания пока неизвестна.Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов. Также в Балейском районе в результате пожаров уничтожены семь домов в селе Унда и два дома в городе Балее. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по фактам уничтожения жилых домов начата доследственная проверка. Следователи осмотрят места происшествий, опросят местных жителей, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.