Власти Великобритании осудили убийство журналистки Лайры Макки в Северной Ирландии. В ночь на пятницу, 19 апреля, там произошли беспорядки.

Власти Великобритании осудили убийство журналистки Лайры Макки в Северной Ирландии. В ночь на пятницу, 19 апреля, там произошли беспорядки.Все началось из-за полицейской операции в городе Дерри — искали оружие и боеприпасы у радикалов. Те открыли огонь и начали забрасывать патрульные автомобили "коктейлями Молотова". Журналистка Макки получила смертельное ранение.В полиции это назвали терактом. Там считают, что нападение организовала группировка "Новая ирландская республиканская армия". Она выступает за отделение Северной Ирландии от Великобритании и объединение с Республикой Ирландия, напоминает телеканал "Россия 24".