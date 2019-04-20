Он финансировал за счет вкладчиков собственные проекты, и крах его банка стал крупнейшим в российской истории. Следственный комитет сообщил сегодня о задержании бывшего владельца банка Югра Алексея Хотина. Один из самых богатых людей страны проходит по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей.

Он финансировал за счет вкладчиков собственные проекты, и крах его банка стал крупнейшим в российской истории. Следственный комитет сообщил сегодня о задержании бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Один из самых богатых людей страны проходит по делу о хищении 7,5 миллиарда рублей.Задержанный Хотин без наручников, в костюме и белой рубашке. То ли готовился к судебному заседанию, то ли к деловому совещанию. Вместо секретарши с чашечкой кофе у миллиардера из списка Forbs сотрудник Федеральной службы судебных приставов с полицейской дубинкой.А вот самые первые кадры, оперативное видео, где он же в коридорах Следственного комитета. Эксклюзив. Публичное появление бизнесмена, тщательно оберегавшего приватность. Мажоритарный акционер, совладелец, читай — хозяин банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей в этой самой кредитной организации.Алексей Хотин остался за кадром в 2017 году, когда обманутые вкладчики штурмовали офис банка "Югра". Все случилось быстро и для большинства неожиданно. Центральный банк ввел тогда в банке "Югра" временную администрацию. Та провела расследование. Результат оказался ошеломляющим: "дыра" в капитале банка — то есть разница между тем, что есть, и тем что должен — 143 миллиарда рублей. Далее отзыв лицензии, конец истории и крупнейший страховой случай в стране."Как только была отозвана лицензия, огромное количество людей заявило о том, что они так называемые "превышенцы" — те, чьи депозиты превышали 1 400 000 рублей на момент отзыва лицензии", — рассказывает финансовый омбудсмен Павел Медведев.Вкладчикам лопнувшего банка выплачивают 170 миллиардов рублей — и это только по застрахованным вкладам. Те, кто вложил в "Югру" больше, теперь ходят по судам. Еще недавно "Югра" занимала огромное здание в центре Москвы, сейчас от него осталась только скромная табличка. В сентябре 2018 года Центробанк признал банк "Югра" банкротом. Есть такая известная мошенническая схема: с виду обычный банк, но на деле "прачечная", когда деньги прокручиваются через кредитную организацию и уходят в офшор. Куда ушли деньги "Югры", и откуда они пришли, теперь разбирается суд."За один кризисный 2015 год, когда банковский сектор сокращался, многие банки фактически приостановили или значительно снизили объем выдачи кредитов, а кредитный портфель банка "Югра" вырос более чем в 2,5 раза — со 100 миллиардов до 250 миллиардов рублей. Откуда банк в условиях кризиса брал таких заемщиков, это был очень большой вопрос", — говорит Михаил Доронкин, руководитель направления банковских рейтингов рейтингового агентства.154-е место в российском списке Forbs, состояние в 700 миллионов долларов. Непубличный делец, устроивший крупнейшее в стране банкротство, владелец многочисленных и разнообразных активов. Среди них — нефтяное месторождение Дулисьминское, нефтедобывающая компания "Полярное сияние", он также основной акционер британской нефтекомпании Exillon с активами в Западной Сибири и Тимано-Печоре. А еще Алексею Хотину принадлежит отель Four Seasons Moscow и 1,5 миллиона квадратным метров коммерческой недвижимости в Москве. Но воспользоваться ими бизнесмен в ближайшее время не сможет — суд поместил его под домашний арест на два месяца.