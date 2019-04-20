В мероприятии приняли участие около 150 госслужащих

В мероприятии приняли участие около 150 госслужащихГубернатор Владимир Сипягин принял участие в субботнике на территории парка за Дворцом детского творчества во Владимире, сообщает пресс-служба областной администрации.Вместе с губернатором в парке убирались местные жители и около 150 госслужащих. По поручению главы региона около месяца назад директор департамента жилищно-коммунального хозяйства областной администрации Илья Потапов направил в администрацию Владимира предложение благоустроить этот парк и два сквера. Ответ от мэрии пока не поступил.«Есть тот минимум, который мы можем сделать уже к нынешнему лету: посыпать дорожки щебнем, поставить лавочки и мусорные контейнеры, — отметил Владимир Сипягин. — Там, где порядок, люди не будут так мусорить».Во время субботника в парке было собрано около 400 мешков мусора.