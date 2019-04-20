В Забайкальском крае из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали 289 человек.

В Забайкальском крае из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали 289 человек. Большинство приютили у себя родственники, а 78 человек доставили в пункт временного размещения. Как рассказали в субботу в МЧС, пожарные потушили пожары в 14 поселках края. Двое из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии под присмотром врачей. Уничтожены 88 жилых домов, пишет ТАСС.Психологи соцзащиты Забайкалья оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и с пострадавшими от пожаров.Федеральный центр и власти края приступили к оценке ущерба от разгула стихии. Без крова осталось более 300 человек. Погорельцам оперативно предоставят жилье и выплатят компенсации.По сообщению министерства образования края, школы не пострадали, и школьники смогут вернуться к занятиям в понедельник.Причиной столь быстрого распространения огня пожарные считают жару и сильный ветер.