Мальчик забрался на вагон грузового поезда и получил смертельный удар током

Мальчик забрался на вагон грузового поезда и получил смертельный удар токомПодросток погиб от удара током на железной дороге, сообщается в группе «Подслушано во Владимире» в социальной сети.По предварительной информации, мальчик залез на вагон грузового поезда. В этот момент его ударила током от линии электроснабжения железной дороги.С ним был еще один подросток. Он также получил удар и его откинуло с вагона. Мальчик убежал с места происшествия.