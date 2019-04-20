Военную технику, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая, передислоцировали в Москву. До этого она находилась в подмосковном Алабине, а теперь разместилась на временной специальной площадке на улице Нижние Мнёвники.

Военную технику, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая, передислоцировали в Москву. До этого она находилась в подмосковном Алабине, а теперь разместилась на временной специальной площадке на улице Нижние Мнёвники.В состав колонны вошли подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", зенитные ракетные комплексы "С-400", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", бронетранспортеры "Бумеранг" и ряд другой техники — всего более 100 единиц. Еще свыше 70 единиц гусеничной техники доставят в Москву железнодорожным транспортом.Ночные репетиции парада пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая. 7 мая состоится генеральная репетиция, сообщает телеканал "Россия 24".