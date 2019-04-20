Задержанный сегодня по подозрению в хищении основной акционер банка Югра Алексей Хотин помещен под домашний арест до 18 июня. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Задержанный сегодня по подозрению в хищении основной акционер банка "Югра" Алексей Хотин помещен под домашний арест до 18 июня. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает РИА Новости.Центробанк отозвал у "Югры" лицензию летом 2017 года. На тот момент Хотину принадлежало 52,5% акций компании. В банке была введена временная администрация, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.По версии следствия, Хотин мог похитить у банка 7,5 миллиарда рублей.Сам подозреваемый во время избрания ему меры пресечения напомнил, что не уехал после того, как у банка была отозвана лицензия, и не намерен скрываться сейчас. "Я не понимаю, для чего необходима данная мера", — подчеркнул он.