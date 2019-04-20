Сторонники двух кандидатов в президенты Украины уже собрались в ожидании дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. За несколько минут до начала дебатов оба кандидата уже прибыли на киевский стадион Олимпийский. Перед входом на стадион Порошенко споткнулся, но удержался на ногах.

Сторонники двух кандидатов в президенты Украины уже собрались в ожидании дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.На разогреве перед началом словесного боя выступали музыкальные группы. Сторонники Порошенко и Зеленского, как и трибуны для их выступления, разделены "поясом" полицейских.На крышах соседних зданий находятся снайперы.По данным источников в журналистской среде, команду главы государства одели в бронежилеты, передает РИА Новости.За несколько минут до начала дебатов оба кандидата уже прибыли на киевский стадион "Олимпийский". Как пишут украинские СМИ, которые ведут прямую трансляцию, перед входом на стадион Порошенко споткнулся, но удержался на ногах.Перед началом "баттла" состоялась жеребьевка, первое слово предоставлено кандидату от партии "Слуга народа" Владимиру Зеленскому.Прямую трансляцию кандидатов в президенты Украины также можно будет смотреть на телеканале "Россия 24" и сайте 33Live.RuRu.