Актер считает, что скандальной его персону сделали СМИ. Алексей Панин уверяет, он ни при чем.

Актер считает, что скандальной его персону сделали СМИ.Алексей Панин уверяет, он ни при чем.Звезда фильма "Жмурки" появилась в программе Аллы Довлатовойна "Русском радио". Артисту пришлось объяснять, как ему постоянно удается влипатьв истории. Алексей Панин сообщил, что шумиху вокруг него создают журналисты."Пресса все время пишет.Скандалы, Панин. Да я всегда прав. Ну если в магазине продавщица хабалка, топочему я должен терпеть?" – заметил он.Алла Довлатова помогла Пнинуосвежить в памяти его прошлогодний дебош в самолете. Тогда актер заявил бортпроводникам,что хочет покинуть борт. Он отказался возвращаться в Москву, решив вместе сдочкой продлить себе отпуск в Крыму."Лайнер был уже на рулежке ивдруг дочка сказала мне, что не хочет возвращаться домой. И мы решили продлитьсвой отпуск. Вышел второй пилот и говорит мне: "Леха, что случилось?" Я ему всеобъяснил. Мы спокойно вышли из самолета", – нелепо оправдался артист.Ведущая также попросилапрокомментировать нашумевшее видео, на котором артист АлександрПанкратов-Черный оправдывается за задержку рейса. Звезду сняли с рейса. Бортпроводникии полицейские решили, что актер пьян."Просто попался какой-то неудовлетворенный жизньюбортпроводник. Непонятно, почему не вышли летчики. Александр – открытыйчеловек. Всегда держит себя в руках. Он не Леша Панин, который может плюнуть врожу", – рассудил .