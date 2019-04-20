Актер считает, что скандальной его персону сделали СМИ.
Алексей Панин уверяет, он ни при чем.
Актер считает, что скандальной его персону сделали СМИ.
Алексей Панин уверяет, он ни при чем.
Звезда фильма "Жмурки" появилась в программе Аллы Довлатовой
на "Русском радио". Артисту пришлось объяснять, как ему постоянно удается влипать
в истории. Алексей Панин сообщил, что шумиху вокруг него создают журналисты.
"Пресса все время пишет.
Скандалы, Панин. Да я всегда прав. Ну если в магазине продавщица хабалка, то
почему я должен терпеть?" – заметил он.
Алла Довлатова помогла Пнину
освежить в памяти его прошлогодний дебош в самолете. Тогда актер заявил бортпроводникам,
что хочет покинуть борт. Он отказался возвращаться в Москву, решив вместе с
дочкой продлить себе отпуск в Крыму.
"Лайнер был уже на рулежке и
вдруг дочка сказала мне, что не хочет возвращаться домой. И мы решили продлить
свой отпуск. Вышел второй пилот и говорит мне: "Леха, что случилось?" Я ему все
объяснил. Мы спокойно вышли из самолета", – нелепо оправдался артист.
Ведущая также попросила
прокомментировать нашумевшее видео, на котором артист Александр
Панкратов-Черный оправдывается за задержку рейса. Звезду сняли с рейса. Бортпроводники
и полицейские решили, что актер пьян.
"Просто попался какой-то неудовлетворенный жизнью
бортпроводник. Непонятно, почему не вышли летчики. Александр – открытый
человек. Всегда держит себя в руках. Он не Леша Панин, который может плюнуть в
рожу", – рассудил .