По подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей задержан основной акционер банка Югра Алексей Хотин, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По подозрению в хищении 7,5 миллиарда рублей задержан основной акционер банка "Югра" Алексей Хотин, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Делом занимается Главное управление по расследованию особо важных дел ведомства. В ближайшее время следователи намерены обратиться суд для выбора подозреваемому меры пресечения, передает "Интерфакс".Центробанк отозвал у "Югры" лицензию еще в июле 2017 года. В банке была введена временная администрация, а в сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом. Активы банка в тот момент составляли 34,007 миллиарда рублей, а обязательства — 194,868 миллиарда рублей. Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России, вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.Как сообщили сегодня в регуляторе, в течение 2017-2018 годов Центробанк неоднократно обращался в правоохранительные органы в связи с действиями руководства и собственников "Югры". Однако возбуждение уголовного дела и вынесение приговора произошло только в одном случае — по заявлению о выявленной в ходе ревизии недостаче, сообщили РИА Новости в ЦБ.В Кремле задержание Хотина комментировать не стали. "Это же следственные органы, это к нам не имеет никакого отношения", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.