Петр Порошенко не оправдал надежды украинцев, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах на стадионе Олимпийский в Киеве.

Петр Порошенко не оправдал надежды украинцев, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время выступления на дебатах на стадионе "Олимпийский" в Киеве.Он напомнил, что ранее сам голосовал за Порошенко, но ошибся, как и все украинцы. А получилось так, потому что "мы с вами голосовали за одного Порошенко, а избрали другого", передает "Интерфакс".По мнению Зеленского, существует "два Порошенко": один — специалист, финансист, экономист, который во всем разбирается, грозит Путину и обещает снизить коммунальные платежи. И именно за этого Порошенко и голосовали люди в 2014 году. "Второй" же Порошенко открывает магазины "Рошен", закрывает коррупционные дела и увеличивает свои доходы за год в 80 раз, подчеркнул Владимир Зеленский.