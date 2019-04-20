Президент Украины Петр Порошенко на поле спорткомплекса Олимпийский в Киеве после жеребьевки поднялся на общую сцену и пожал руку своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому. По плану дебатов кандидаты на пост президента должны были выступать на разных сценах.

Президент Украины Петр Порошенко на поле спорткомплекса "Олимпийский" в Киеве после жеребьевки поднялся на общую сцену и пожал руку своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому. По плану дебатов кандидаты на пост президента должны были выступать на разных сценах."Порошенко идет к нам, — удивился Владимир Зеленский. — Надо было расстояние делать. А как же сторонники Порошенко?"После рукопожатия и обмена несколькими фразами Зеленский и Порошенко начали дебаты. Первым по жребию пришлось выступать Зеленскому. Сторонники Порошенко и Зеленского, многие из которых укрыли плечи украинскими флагами, подтянулись к сцене.Сайт 33Live.RuRu в прямом эфире транслирует дебаты Зеленского и Порошенко. Эксперты комментируют дебаты на киевском стадионе на телеканале "Россия 24".Владимир Зеленский заявил, что пришел сломать систему. Он назвал себя результатом ошибок и обещаний действующего главы государства Петра Порошенко."Я не политик, я простой человек, который пришел сломать эту систему", — отметил Зеленский.Сторонники кандидата в президенты Украины Петра Порошенко попробовали освистать и перекричать Владимира Зеленского. Он обратился с просьбой к аудитории кричать тише, чем более, что к дебатам приковано внимание всего мира. Зрители, правда, это проигнорировали.Зеленский заявил, что украинцы сделали после Майдана неправильный выбор: "На самом деле есть два Порошенко. Мы голосовали за одного, а получили другого".В ответ Порошенко обвинил Зеленского в том, что он уклонялся от воинской повинности. Зеленский ответил ему обвинением тем, что он с Украины никуда не уезжал, что мешало ему вручить повестку? А на обвинение Порошенко в том, что Зеленский – неопытный политик, а украинцам не стоит выбирать кота в мешке, оппонент действующего президента ответил словами: "Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре".