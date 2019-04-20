Вооруженные силы Украины отрицают существование повстанцев на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.

Вооруженные силы Украины отрицают существование повстанцев на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе. Позиция ведомства выражена на странице ВСУ в Facebook.Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов спросил действующего главу государства Петра Порошенко про конфеты Roshen в пайках повстанцев ЛНР и ДНР. Порошенко потребовал от Зеленского объяснить термин "повстанцы". Этот эпизод Порошенко обсудил и с госсекретарем США Майком Помпео во время телефонного разговора.Позднее ВСУ подготовило и свой ответ. На Донбассе нет повстанцев, а есть лишь российская агрессия, считает ведомство. И добавляет, что России этого оно никогда не простит.Сегодня на Украине "день тишины", завтра в стране пройдет второй тур президентских выборов. Украинцам предстоит сделать выбор между действующим президентом Петром Порошенко и начинающим политиком, комиком и шоуменом Владимиром Зеленским.