Стены храма в крови, - злоумышленники избили монтировкой мужчину, попытавшегося воспрепятствовать ограблению церкви в Стерлитамаке. Пострадавший получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

В ночь на субботу, 20 апреля, злоумышленники ограбили храм Иоанна Предтечи в Стерлитамаке, избив сторожа, сообщает ГТРК "Башкортостан".Двое мужчин, имевших при себе холодное оружие, атаковали сторожа церкви, который попытался защититься, однако нападавшие сбили его с ног и проломили голову. Известно, что пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.Расправившись с охранником, преступники похитили пожертвования прихожан и скрылись.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемых.