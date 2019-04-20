Президент Либерии Джордж Веа оказался вынужден работать из дома после того, как его резиденцию в столице страны Монровии заполонили змеи. С похожими проблемами ранее сталкивался коллега Веа из Нигерии. Тот страдал от нашествия крыс.

Президент Либерии Джордж Веа оказался вынужден работать из дома после того, как его резиденцию в столице страны Монровии заполонили змеи. С похожими проблемами ранее сталкивался коллега Веа из Нигерии. Тот страдал от нашествия крыс, сообщает BBC.Всех чиновников, которые работают в здании МИДа Либерии, попросили не выходить на работу до 22 апреля. 19 апреля там провели специальную фумигацию, чтобы избавиться змей.Змей уже изгоняли из резиденции президента Либерии в начале апреля. Как опасные существа проникли внутрь в этот раз, неизвестно.В августе 2017 года президент Нигерии Мохаммаду Бухари три месяца был вынужден работать из дома из-за крыс, которые повредили мебель и кондиционеры в кабинете главы лидера нации.