39-летний американский актер Джейсон Момоа, прославившийся благодаря съемкам в Игре престолов и Аквамене, снял видео, где сбрил бороду, которую носил семь лет. Артист заявил, что сделал это во имя борьбы за экологию, а точнее, переработки пластика.

39-летний американский актер Джейсон Момоа, прославившийся благодаря съемкам в "Игре престолов" и "Аквамене", снял видео, где сбрил бороду, которую носил семь лет. Артист заявил, что сделал это во имя борьбы за экологию, а точнее, переработки пластика."Я сбриваю этого зверя, настало время перемен. Перемен к лучшему. Для моих детей, для ваших, для мира. Давайте очистим наши океаны и землю. Давайте перейдем на полностью перерабатываемый алюминий. Вода в банках, а не в пластике", ― написал Момоа в описании видео.Вторая часть фильма "Аквамен" с Момоа в главной роли выйдет зимой 2022 года.