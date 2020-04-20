Коронавирус ударил по туристической отрасли во всем мире. В преддверии сезона летних каникул, который явно откладывается, представители индустрии гостеприимства Греции указывают на то, что дождаться туристов смогут далеко не все.

Коронавирус ударил по туристической отрасли во всем мире. В преддверии сезона летних каникул, который может и не наступить, представители индустрии гостеприимства Греции указывают на то, что дождаться туристов смогут далеко не все.Как показал опрос, проведенный Греческой палатой отельного бизнеса, вариант банкротства рассматривают 65% респондентов. При этом 18,3% полагают, что это он наиболее вероятен, а 46,6% не исключают его. В любом случае 95% опрошенных компаний ожидают в этом году резкого снижения доходов: в среднем, на 56,3%.В общей же сложности, потенциальные потери гостиничного сектора Греции от пандемии оцениваются в €4,46 млрд. Пока все отели страны закрыты до 30 апреля. При этом согласно оптимистическому сценарию, туристический сезон в стране откроется 1 июля. В этом случае, доходы греческих отелей сократятся по сравнению с прошлым годом примерно на €10 млрд.