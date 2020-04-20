Международный союз биатлонистов опубликовал расписание нового сезона крупнейших соревнований под эгидой IBU – Кубка мира и всепланетного первенства. Первый этап пройдет в конце ноября состоится в финском Контиолахти, а в феврале-марте Кубко мира впервые в истории примет столица Китая.

Международный союз биатлонистов опубликовал расписание нового сезона крупнейших соревнований под эгидой IBU – Кубка мира и всепланетного первенства. Первый этап пройдет в конце ноября состоится в финском Контиолахти, а в феврале-марте Кубко мира впервые в истории примет столица Китая.Традиционно до Нового года пройдут четыре кубковых этапа (Контиолахти, шведский Эстерсунд, австрийский Хохфильцен и французский Анси), в начале 2021 года состоятся два этапа в Германии (Оберхоф и Рупольдинг), а в конце января гонки примет итальянская Антерсельва.Чемпионат мира будет проходить в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года, а затем Кубок мира завершится тремя этапами в Пекине, чешском Нове-Место и норвежском Холменколлене. При этом генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон сообщил журналистам, что в расписании могут произойти изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки в конце этого и начале следующего года.