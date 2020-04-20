Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев заявил, что не готов драться с тяжеловесами из Ultimate Fighting Championship (UFC).

Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев заявил, что не готов драться с тяжеловесами из Ultimate Fighting Championship (UFC)."Вы Фрэнсиса Нганну видели? Он же просто монстр, он меня убьет. Если такое будет, то лучше кого-то попроще", – сказал Гассиев в интервью ТАСС.Ранее Гассиев заявил, что надеется на реванш с украинским боксером Александром Усиком, которому летом 2018 года проиграл в финале Всемирной суперсерии (WBSS) решением судей.Тогда Усик отстоял свои титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO и завоевал чемпионские пояса, принадлежавшие Гассиеву. После этого украинец стал абсолютным чемпионом мира.Стоит отметить, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что реванш состоится и россиянин "переедет" в нем Усика.