В Подмосковье власти пообещали, что к маю будут развернуты свыше 7,5 тысячи коек для больных коронавирусом COVID-19. Из них почти 6 тысяч - с кислородом и 500 - с аппаратами ИВЛ.

В Подмосковье власти пообещали, что к маю будут развернуты свыше 7,5 тысячи коек для больных коронавирусом COVID-19. Из них почти 6 тысяч — с кислородом и 500 — с аппаратами ИВЛ.Сейчас в Подмосковье перепрофилируют 16 медицинских учреждений. Уже открыты стационары в Звенигороде, Яхроме, Клину и Подольске, сообщает телеканал "Россия 24".К 20 апреля введут еще семь корпусов, в том числе в Балашихе и Одинцове.