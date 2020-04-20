В Москве социальные работники оставили больную москвичку на скамейке. Через несколько часов она умерла, сообщает телеграм-канал 112. По предварительным данным, женщина была доставлена в ..

В Москве социальные работники оставили больную москвичку на скамейке. Через несколько часов она умерла, сообщает телеграм-канал 112.По предварительным данным, женщина была доставлена в больницу с симптомами пневмонии. Кроме того, у нее выявили цирроз печени. Однако по неизвестной причине пациентку привезли домой.Социальные работники попробовали дозвониться до ее сына, чтобы тот открыл дверь квартиры. Однако мужчина так и не ответил. В итоге женщину оставили на лавочке.По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Специалисты изучают записи с камеры видеонаблюдения, установленной возле подъезда дома.