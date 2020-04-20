Из-за пандемии коронавируса сейчас многим приходится несладко. Поэтому актриса Елизавета Боярская настаивает на том, что очень важно заботиться друг о друге в этот сложный период.

Из-за пандемии коронавируса сейчас многим приходится несладко. Поэтому актриса Елизавета Боярская настаивает на том, что очень важно заботиться друг о друге в этот сложный период.По словам артистки, у нее в голове очень много мыслей в эти неспокойные дни. Они постоянно меняются, но одна из них становится лишь крепче – помощь друг другу. Ведь сейчас люди находятся действительно в непростом положении – кто-то потерял работу, другие лоб в лоб столкнулись с семейными проблемами, а третьи сходят с ума от одиночества."Тысячи разных причин для переживаний и для каждого своя причина – самая-самая главная. Это естественно", – отметила Боярская.Именно поэтому Елизавета призвала россиян помогать друг другу и поддерживать. Способов для этого миллион. Например, можно сходить за продуктами в магазин для пожилой соседки. Или передать игрушки малышам в детский дом. Если есть возможность, то почему бы в конце-концов не забрать собаку из приюта или не помочь волонтерам.19 Апр 2020 в 3:45 PDT"Даже одно маленькое доброе дело – бесценно. Не покидает ощущение, что победить эту заразу можно только объединившись, не только соблюдая все необходимые меры безопасности, но и думая не только о себе, но и о других", – заявила Боярская.