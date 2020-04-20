Футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион, выступающий в английской премьер-лиге, превратил свой домашний стадион Амэкс в центр тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Футбольный клуб "Брайтон энд Хоув Альбион", выступающий в английской премьер-лиге, превратил свой домашний стадион "Амэкс" в центр тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19.До этого стадион уже использовался в качестве хранилища жизненно важных аппаратов Национальной службы здравоохранения (NHS). Как сообщает пресс-служба "Брайтона", клуб также предложил местным властям использовать стадион в качестве полевого госпиталя в случае экстремальной ситуации.