Несмотря на то, что сейчас все находятся на самоизоляции, некоторые продолжают контактировать со своими близкими. Они ездят друг к другу в гости, надеясь, что их члены семьи здоровы.

Несмотря на то, что сейчас все находятся на самоизоляции, некоторые продолжают контактировать со своими близкими. Они ездят друг к другу в гости, надеясь, что их члены семьи здоровы.Так, певица Вера Брежнева собралась со своими родными в честь праздника Пасхи. Она увиделась со своей сестрой Викторией Галушки, которая была замужем за шоуменом Александром Цекало. У бывших супругов в браке родилось двое детей – дочь Александра и сын Михаил.В своем "Инстаграм"-аккаунте жена Константина Меладзе показала своего племянника, фото которого так редко всплывают в Сети. Маленький Миша запечатлен, лежа ни диване и укрывшись одеялом.К слову, с родным отцом ребенок сейчас общается только по видеосвязи. Александр сейчас находится в своем особняке в Лос-Анджелесе вместе с новой молодой супругой. Избранницей шоумена стала 28-летняя художница Дарина Эрвин.У мужа с женой колоссальная разница в возрасте, но их это, судя по всему, ничуть не смущает. Александр души не чает в новой возлюбленной. Непонятно, насколько долгосрочным станет этот союз.Впрочем для Цекало этот брак стал четвертым по счету. Кто знает, может он окажется не последним.