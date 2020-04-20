20.04.2020

2020-04-20 08:25:03

Центр животных Валента просит владимирцев о помощи

Животные, оставшиеся без хозяев, рискуют потерять и свой последний приют. Из-за уменьшения потока пациентов, страдает Владимирский центр животных "Валента".

В клинику стали обращаться значительно меньше, чем до пандемии. Доходы падают. И в первую очередь это сказывается на приюте, ведь он существует за счет клиники. Зарплата работникам приюта идет с тех денег, которые заработаны ветеринарами. То же и с коммунальными платежами. Уже нечем платить за газ и электричество. Помочь приюту может любой желающий. Телефон клиники вы видите на ваших экранах.

Анна Болдина, руководитель приюта "Валента": "По зарплатам ещё хоть как-то мы вытягиваем, потому что мы не можем людям не платить деньги за их работу, а по коммунальным платежам растут долги. Долги растут неминуемо. И погасить мы их своими силами пока не в состоянии".

Реквизиты для помощи центра животных «Валента».

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