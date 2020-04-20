Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты. По мнению чиновницы, они могли бы своими силами пошить себе бахилы.

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты. По мнению чиновницы, они могли бы своими силами пошить бахилы, а не ждать "манны небесной".Видеозапись совещания вскоре оказалась в интернете."Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы Tyvek или маски лицевые, респираторы или очки – это проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить. Возьмите ткань любую, посадите двух-трех санитарок, которые вам прострочат", – говорит Игнатенко на видео.Ролик разместили, в частности, в блоге "Альянс врачей" в Instagram. Тут же последовали гневные комментарии пользователей соцсети, которые вместе с авторами поста недоумевают, почему врачи, спасающие жизни во время эпидемии коронавируса, должны сами себе шить бахилы.По данным регионального минздрава, в Краснодарском крае на 19 апреля зарегистрировано 383 новых случая заражения COVID-19. В стационарах на данный момент лечатся 533 человека, под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 6469 человек. 5 пациентов скончались в больницах Краснодара, Новороссийска и Лабинска. 54 пациента выздоровели и были выписаны.