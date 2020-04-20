У Красной шапочки (КШ) первые месячные. Ну идет она по лесу, плачет, не понимает что с ней происходит, видит зайца:
КШ: Заяц что со мной, кровь льется, может помираю. Посмотри.
Заяц: Знаешь, Красная шапочка, первый раз такое вижу. Сходи к Лисе, может она что подскажет.
Пошла КШ к Лисе.
КШ: Лисичка, что со мной? Может помираю?
Лиса: Блин, Красная шапочка, не знаю, иди к Волку, он у нас самый мудрый в лесу, может он знает.
Пошла КШ к Волку.
КШ: Волчик, спасай. Что со мной? Может помераю, посмотри.
Ну Волк глянул, и говорит.
Волк: Я конешно не знаток в этих делах, но по-моему у тебя член оторвался.
еще анекдот!