За прошедшие сутки в Москве увеличилось число жертв коронавируса COVID-19. От инфекции скончались 28 человек, сообщает оперативный штаб. Возраст пациентов – от 44 до 98 лет. По данным телеканала ..

За прошедшие сутки в Москве увеличилось число жертв коронавируса COVID-19. От инфекции скончались 28 человек, сообщает оперативный штаб.Возраст пациентов – от 44 до 98 лет. По данным телеканала "", у умерших были сопутствующие заболевания – сахарный диабет, гипертония, порок сердца, пиелонефрит, миастения, хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких.