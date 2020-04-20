Предпочтения пользователей продолжают меняться

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Просмотр ТВ и киносериалов, в том числе на дополнительных экранах, продолжает расти и это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.Предпочтения пользователей продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария. Потребление этого контента стало настолько заметным, что он вынесен в отдельный рейтинг. Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который . Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции.Более 70% новых подписчиков Wink выбирают , который появился только в конце марта. «Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит. Причем в пакет уже включена большая коллекция российского и мирового кино и сериалов. За 299 рублей в месяц подписчик получает возможность пользоваться всеми сильными сторонами интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра одновременно.На прошедшей неделе подписчики «Трансформера» особенно активно смотрели киноканалы («Дом кино», Sony Sci-Fi, Paramount Channel). А вот спортивный контент, вопреки прошлым трендам, оказался в аутсайдерах. И это не удивительно — единственным чемпионатом в прямом эфире была Высшая лига Беларуси по футболу. Зрители-болельщики предпочли переключиться на другие виды спорта и смотрели в Wink архив лучших боев UFC.Топ-5 российского кино:1 (1). «Лед 2»;2 (2). «Союз спасения»;3 (4). «Вторжение» (2019);4 (-). «Балканский рубеж»;5 (-). «Я худею».Топ-5 российских сериалов:1 (1). «Корни»;2 (-). «Молодежка»;3 (-). «Сваты»;4 (-). «Ивановы-Ивановы»;5 (-). «ИП Пирогова».Топ-5 мультфильмов:1 (-). «Приключения Ам Няма»;2 (1). «Маша и Медведь»;3 (-). «Вспыш и чудо-машинки»;4 (-). «Тайная жизнь домашних животных»;5 (-). «Камуфляж и шпионаж».Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:1. Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года;2. Группа «Ария», запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года;3. «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов);4. «Онлайн-тренировки. UFC GYM»;5. «Кулинарный поединок с Джейми Оливером».Топ-5 зарубежного кино:1 (2). «Джентльмены»;2 (-). «Только ты»;3 (4). «Джон Уик 3»;4 (3). «Бладшот»;5 (-). «Ford против Ferrari».Топ-5 зарубежных сериалов:1 (1). «Ходячие мертвецы»;2 (-). «Во все тяжкие»;3 (2). «Друзья»;4 (-). «Сопрано»;5 (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей).В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.Видеосервис Wink 16 марта открыл отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts). Позднее в открытый доступ добавили дополнительный : фитнес-тренировки, кулинарные курсы, уроки школьной программы, видео-путешествия и экскурсии, спектакли, музеи и концерты.Wink — цифровой видеосервис, который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале ).* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.