Из-за режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве многие жители столицы, да и страны в целом набрали лишние килограммы. Обеспокоена своей фигурой и Ольга Бузова.

Из-за режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве многие жители столицы, да и страны в целом набрали лишние килограммы. Обеспокоена своей фигурой и Ольга Бузова.Во время домашнегорежима певица планирует следить за своей фигурой. Вместе с тем, она высмеяла свое стремление заняться спортом. Ольга Бузова выложила в "Инстаграм"забавное видео, в котором пытаетсяубедить кого-то по телефону в том, что ей необходимо начать заниматься спортом.Однако вместо упражненийведущая шоу "Дом-2" показала, как с удовольствием ест шоколад, лежа на беговойдорожке. В подписи к своему посту она отметила, технически сдержала слово, осталосьтолько довести до практики.При этом Ольга Бузоваспросила фолловеров, занимаются ли они спортом на карантине. Среди комментаторовотметился юморист Максим Галкин. С иронией он отметил, что певица по сравнениюс ним позанималась, ведь он вовсе просто пошел и лег в соседнюю комнату.2 Дек 2019 в 11:45 PSTТеледива, как и ее коллеги, соблюдает режим самоизоляции в условиях эпидемиии не выходит из своей квартиры уже целый месяц. Однако скучать она не намерена.Последние две недели знаменитость развлекала себя тем, что проводила баттлы сблогерами. Правда, за некоторые из них Ольга Бузова подверглась жесткойкритике.20 Апр 2020 в 1:26 PDTНапомним, ранее звезда искупалась в полной ваннойс заваренной лапшой быстрого приготовления, сожгла несколько дорогих платьев иразбила телевизор. Многие россияне осудили певицу за то, что в кризис, когданекоторым людям нечего есть, она кощунственно относится к пище.