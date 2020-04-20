Вот все говорят: Сидите дома. Но кому это труднее всего? Какому поколению? Начали со старших – 65+. Они согласились и сели дома. Потом, когда обратились уже ко всем, оказалось, что более половины вновь заразившихся - молодые люди.

Вот все говорят: "Сидите дома". Но кому это труднее всего? Какому поколению? Начали со старших – 65+. Они согласились и сели дома. Потом, когда обратились уже ко всем, оказалось, что более половины вновь заразившихся — молодые люди. И вот стало ясно, что именно молодым и даже 40+ сложнее себя ограничивать. Но почему? Есть догадка.Старшее поколение воспитывалось на меньших скоростях. В том смысле, что от мечты до ее воплощения проходило время. Для достижения цели нужно было дольше работать, а значит, и дольше ждать. Самих целей при этом было меньше, ведь общества потребления еще не было, а значит, не было еще стольких вожделенных предметов и вожделенных впечатлений. Но в то же время цели были крупнее: образование, профессия, семья, дети... Была и другая система воспитания, когда желанного полагалось дождаться и неприлично было требовать чего-либо тот час же. Ну, хотя бы, например, в отношениях мужчины и женщины.Но вот пришли другие времена, когда хочется того и другого, и третьего. И жвачки с пузыриками, и игру компьютерную, и на самолете улететь в экзотические страны, и машина, и даже в отношениях — все сразу. Другие возможности и другие скорости. А то, что требует времени, для кого-то оказалось и ненужным вовсе по причине того, что времени требует. Книгу читать — долго. Отношения строить — долго. И долго воспитывать детей.Да и старшее поколение приняло правила игры для молодых. Само старшее поколение, вспоминая собственную сложную молодость, принялось опекать младшее поколение так, чтобы оградить его даже от простых жизненных трудностей. В итоге новые поколения лишились прелести ожидания и предвкушения. Не привыкли откладывать свои желания. Не хотят и не научены ждать. Что пришло в голову, тут же и сделал. Все стало быстрее и как-то короче. Да еще видимая доступность многого перестала насыщать, поскольку хочется чего-то еще.А в итоге оказалось, что не все готовы внутренне справляться с ограничениями, которые воспринимаются как разочарования и неудачи. И когда сегодня всем сказали "сиди дома", то старшее поколение морально куда легче согласилось с общественно необходимым, а для многих из тех, кто моложе, такой вызов оказался куда более сложным и необычным. Однако появились ведь и новые возможности. И давайте все увидим их. Мы можем найти новые способы помогать друг другу. Мы можем просто теплее разговаривать с друзьями и в семье, не ссылаясь на спешку. Мы можем прочесть то, что откладывали. Мы можем поставить цели внутреннего роста, выйдя из карантина лучше. И даже стройнее.